هيئة البترول: دخول 5 شاحنات غاز إلى غزة

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة عن دخول حمولة 5 شاحنات محملة بغاز الطهي عبر المعابر، مشيرة إلى الشروع في توزيع كمياتها على المواطنين وفق الآلية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي الخميس، أنه سيتم توزيع حمولة 4 شاحنات ليستفيد منها 9,450 مواطناً من المسرجين ضمن الكشف الموحد الصادر بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والذي يغطي كافة محافظات القطاع.

وأضافت الهيئة أنه تقرر تأجيل توزيع حمولة الشاحنة الخامسة مؤقتاً لأسباب فنية، على أن يتم استكمال توزيعها فور معالجة تلك الأسباب.

المصدر / فلسطين أون لاين