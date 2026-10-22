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حماس تنفي مزاعم إعلام عبري بتهديدها بتكرار هجوم 7 أكتوبر

22 أكتوبر 2026 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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حازم قاسم

نفى الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، صحة ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بشأن توجيه الحركة تهديدات عبر مسؤول أممي بتنفيذ هجوم مماثل للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر.

وأكد قاسم، في تصريح صحفي الخميس، التزام حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار، داعياً الوسطاء إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق.

وحذر الناطق باسم الحركة من التساوق مع الادعاءات والشائعات الإسرائيلية، مشيراً إلى محاولات استغلال هذه الروايات الزائفة وتوظيفها ضمن الصراع الانتخابي الداخلي للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #إعلام عبري #هجوم 7 أكتوبر

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