تحذير من توقف المخابز خلال 48 ساعة

حذّر رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، من توقف المخابز المتبقية عن العمل خلال 48 ساعة، في ظل استمرار منع إدخال الطحين التجاري ونفاد المخزون، ما ينذر بتفاقم أزمة الخبز وتهديد الأمن الغذائي في القطاع.

وقال العجرمي، في تصريحات صحفية لوكالة "صفا"، إن 10 مخابز تجارية من أصل 17 توقفت عن العمل بسبب انقطاع الطحين، مشيرًا إلى أن القطاع لم يستقبل أي كميات من الطحين التجاري منذ أكثر من 10 أيام، رغم إعلان الاحتلال استئناف إدخال الشاحنات التجارية.

وأوضح أن المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي، والبالغ عددها 21 مخبزًا، تنتج نحو 150 طنًا من الخبز، إلا أن هذه الكميات لا تغطي سوى ربع احتياجات القطاع، في ظل تزايد النقص في المواد الغذائية الأساسية.

وحذّر العجرمي من أن استمرار منع إدخال الطحين وانعدام المخزون المتاح يهددان بتفاقم أزمة توفير الخبز وإرباك الأسواق، محمّلًا الاحتلال مسؤولية الأزمة في ظل سيطرته على المعابر وعدم التزامه بإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات وبضائع يوميًا، وفق بروتوكول وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين