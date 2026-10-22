فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحذير من توقف المخابز خلال 48

مؤسسات القدس: حلقات توراتية داخل الأقصى تمهّد لتغيير هويته

قافلة الحرية الأميركية تتجه إلى واشنطن للمطالبة بوقف تمويل "إسرائيل"

طهران وواشنطن: حرب بلا حسم أم تسوية مؤجّلة؟

حماس تدعو لتحرك عربي وإسلامي عاجل لوقف حرب غزة

محامون من أجل فلسطين يطالبون بالتحقيق مع سفير تشيلي لدى "إسرائيل"

رضائي: هرمز لنا وباب المندب للحوثيين

إيران: لن نفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ شروطنا السبعة

شهيدان بينهما فتاة وإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة

أزمة خبز مفاجئة في غزة.. مخابز مغلقة وعائلات تخشى المجاعة الثالثة

تحذير من توقف المخابز خلال 48

22 أكتوبر 2026 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
...
حذّر رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة من توقف المخابز المتبقية عن العمل خلال 48 ساعة

حذّر رئيس جمعية المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، من توقف المخابز المتبقية عن العمل خلال 48 ساعة، في ظل استمرار منع إدخال الطحين التجاري ونفاد المخزون، ما ينذر بتفاقم أزمة الخبز وتهديد الأمن الغذائي في القطاع.

وقال العجرمي، في تصريحات صحفية لوكالة "صفا"، إن 10 مخابز تجارية من أصل 17 توقفت عن العمل بسبب انقطاع الطحين، مشيرًا إلى أن القطاع لم يستقبل أي كميات من الطحين التجاري منذ أكثر من 10 أيام، رغم إعلان الاحتلال استئناف إدخال الشاحنات التجارية.

وأوضح أن المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي، والبالغ عددها 21 مخبزًا، تنتج نحو 150 طنًا من الخبز، إلا أن هذه الكميات لا تغطي سوى ربع احتياجات القطاع، في ظل تزايد النقص في المواد الغذائية الأساسية.

وحذّر العجرمي من أن استمرار منع إدخال الطحين وانعدام المخزون المتاح يهددان بتفاقم أزمة توفير الخبز وإرباك الأسواق، محمّلًا الاحتلال مسؤولية الأزمة في ظل سيطرته على المعابر وعدم التزامه بإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات وبضائع يوميًا، وفق بروتوكول وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مخابز #أزمة الطحين #توقف المخابز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة