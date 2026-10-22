مؤسسات القدس: حلقات توراتية داخل الأقصى تمهّد لتغيير هويته

حذّر اتحاد المؤسسات العاملة للقدس والمسجد الأقصى المبارك من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، عقب عقد مستوطنين بقيادة الحاخام المتطرف إليشع وولفسون حلقة دينية توراتية داخل باحات المسجد، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثّل خطوة متقدمة في مسار تهويد المسجد وفرض واقع جديد داخله.

وقال الاتحاد، في بيان صدر اليوم الخميس، إن جماعات "الهيكل" انتقلت منذ عام 2025 من الدعوة إلى إقامة الحلقات والدروس التوراتية داخل المسجد الأقصى إلى تنفيذها عمليًا، في تصعيد يستهدف تغيير هويته وفرض وقائع جديدة بالقوة.

وأكد أن هذه الممارسات لم تعد تُنفّذ في الخفاء، بل باتت تُرتكب علنًا، في ظل ما وصفه بالصمت العربي والإسلامي والدولي، محذرًا من أن الاعتياد على انتهاك حرمة المسجد الأقصى يهدد بتحويل الاعتداءات المتصاعدة إلى مشاهد مألوفة لا تحظى بردود فعل تتناسب مع خطورتها.

وشدد الاتحاد على أن الحلقات التوراتية ليست حوادث عابرة، بل تأتي ضمن مسار تدريجي لفرض واقع تهويدي داخل المسجد الأقصى، تمهيدًا لتكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الإسرائيلية عليه.

ودعا العلماء والدعاة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في بيان خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى، مؤكدًا أن واجب الإنكار والتحذير يقتضي موقفًا واضحًا من الانتهاكات التي تستهدف المقدسات الإسلامية.

كما حمّل المؤسسات الدولية الرسمية والحقوقية والإنسانية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية المسجد الأقصى وحرية العبادة، محذرًا من أن استمرار الصمت إزاء هذه الانتهاكات يمنح الاحتلال مساحة أوسع لفرض وقائع جديدة.

وختم الاتحاد بالتأكيد أن حماية المسجد الأقصى مسؤولية تقع على عاتق الأمة ومؤسساتها، داعيًا كل من يمتلك القدرة على النصرة والتأثير إلى اتخاذ مواقف عملية لمواجهة مخططات تهويده.

المصدر / فلسطين أون لاين