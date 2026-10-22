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حماس تدعو لتحرك عربي وإسلامي عاجل لوقف حرب غزة

22 أكتوبر 2026 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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حماس تدعو لتحرك عربي وإسلامي عاجل لوقف حرب غزة

دعا الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الخميس، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة تصاعد حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال وطلاب المدارس والنساء، إلى جانب وقف سياسة التجويع.

وقال قاسم إن ما وصفها بالمذبحة المفتوحة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة تستدعي وضعها على جدول أعمال المنظومة العربية الرسمية والشعبية، والعمل على توفير حماية عربية للفلسطينيين تمهيدًا لتأمين حماية دولية لهم.

وأكد أن نصرة الشعب الفلسطيني ومساندة نضاله العادل ومواجهة الاستعمار الإسرائيلي تمثل مبادئ أساسية قامت عليها الجامعة العربية، داعيًا إلى إعادة الاعتبار لهذه المبادئ وتفعيل دور الجامعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية.

وشدد قاسم على ضرورة الانتقال من المواقف والبيانات إلى خطوات عملية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، والتحرك لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل استمرار القتل والتجويع وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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