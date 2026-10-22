الأزهر يحذر من كارثة صحية في غزة مع قرب نفاد وقود المولدات

حذّر الأزهر الشريف من تداعيات قرب نفاد الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات قطاع غزة، مؤكدًا أن انقطاع الكهرباء يهدد حياة المرضى والجرحى والأطفال، وينذر بكارثة إنسانية واسعة.

وقال الأزهر، في بيان، إن حرمان المستشفيات من الطاقة اللازمة لتشغيل الأجهزة الطبية قد يحوّلها من أماكن لإنقاذ الأرواح إلى مقابر جماعية، واصفًا ذلك بأنه "وصمة عار في جبين الإنسانية"، ومعتبرًا أن حرمان المرافق الطبية من الطاقة جريمة حرب.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإدخال المساعدات وفتح الممرات الإنسانية وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، كما طالب الدول العربية والإسلامية والمنظمات الأممية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها والتحرك لإنقاذ المنظومة الصحية في غزة.

وأعرب الأزهر عن قلقه إزاء المخاطر التي تهدد استمرار الخدمات الطبية، لا سيما في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال، مثمنًا جهود الطواقم الطبية وفرق الإسعاف التي تواصل عملها رغم القصف والدمار وشح الإمكانات.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد حذّرت، أمس الأربعاء، من قرب نفاد مخزون الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، موضحة أن المستشفيات تحتاج إلى أكثر من 2500 لتر شهريًا لضمان استمرار عملها، وأن النقص قد يؤدي إلى أعطال ميكانيكية تهدد المولدات المتبقية بالتوقف، في ظل محدودية الكميات الواردة وصعوبة توفير الصيانة اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات