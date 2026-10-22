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إيران: لن نفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ شروطنا السبعة

22 أكتوبر 2026 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
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إيران: لن نفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ شروطنا السبعة

أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن بلاده لن تعود إلى المفاوضات ولن تعيد فتح مضيق هرمز قبل تنفيذ شروطها السبعة، معتبرًا أن مذكرة التفاهم السابقة فشلت بسبب سوء ترتيب تنفيذ الالتزامات.

وقال رضائي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن طهران حسمت ترتيب خطواتها هذه المرة، مشددًا على ضرورة تنفيذ الشروط الإيرانية أولًا، ومؤكدًا أن بلاده لم تعد مهتمة باتفاقات تستند ضماناتها إلى حسن النية السياسية وحده.

وأضاف أن مضيق هرمز "ليس مجرد موضوع للاتفاق، بل هو جزء من ضمان تنفيذه"، مشيرًا إلى أن التزام واشنطن بتعهداتها قد يفتح مسارًا لإعادة فتح المضيق.

وفي سياق متصل، أشار رضائي إلى أن طهران تجري حوارات مع دول الخليج بشأن ترتيبات أمنية من شأنها منع تحول المنطقة إلى ساحة للمواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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