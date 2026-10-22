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بالفيديو والصور 3 شهداء بينهما فتاة وإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة

22 أكتوبر 2026 . الساعة 14:16 بتوقيت القدس
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ثلاثة شهداء بينهما فتاة وإصابات بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة

استشهد ثلاثة مواطنين، بينهما فتاة، وأصيب عدد من المواطنين، الخميس، جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع قصف منزلين، في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن محمد عطا حلاوة، بقصف شرق مقبرة الشوباني غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "فلسطين أون لاين"، باستشهاد المواطن أحمد محمد أحمد بركة وإصابة آخرين، جراء استهداف إسرائيلي قرب مفترق الشؤون الاجتماعية غربي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي شمال القطاع، استشهدت الفتاة رفيف رائد لبد برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا.

كما أصيب عدد من المواطنين، بعضهم بحالة حرجة، جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في حي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع قصف منزلين في القطاع، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وما يرافقها من سقوط شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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