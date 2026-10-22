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المحكمة الجنائية الدولية تفوز بجائزة البرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2026

22 أكتوبر 2026 . الساعة 13:37 بتوقيت القدس
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منح البرلمان الأوروبي المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها جائزة ساخاروف لعام 2026 لحرية الفكر، تقديرًا لدورها في الدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان، في خطوة تعكس دعم المؤسسة الأوروبية لعمل المحكمة في ظل الضغوط والعقوبات التي تواجهها.

وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قرار منح الجائزة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، في وقت تتعرض فيه المحكمة الجنائية الدولية لعقوبات أمريكية تستهدف المؤسسة ومسؤولين فيها، على خلفية عملها القضائي وتحقيقاتها المتعلقة بجرائم دولية.

وجاء اختيار المحكمة بعد منافستها ضمن القائمة النهائية للجائزة مع المعارض التنزاني توندو ليسو، والشقيقتين الإيرانيتين ترانه ورومينا رحيمي، اللتين تعرضتا لأحكام قضائية على خلفية الاحتجاجات في إيران.

وتُعد جائزة ساخاروف لحرية الفكر، التي أطلقها البرلمان الأوروبي عام 1988، من أبرز الجوائز الأوروبية المعنية بتكريم الأفراد والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون.

ومن المقرر إقامة حفل تسليم الجائزة في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل بمدينة ستراسبورغ.

ويأتي هذا التكريم في ظل تصاعد التوترات بشأن استقلال المحكمة الجنائية الدولية، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها وعلى عدد من مسؤوليها، في خطوة أثارت انتقادات ومطالبات دولية بحماية استقلال القضاء الدولي وضمان استمرار عمل المؤسسات القضائية بعيدًا عن الضغوط السياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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