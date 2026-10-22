الجبهة الشعبية تحذّر من عودة التجويع إلى غزة

حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من عودة شبح التجويع إلى قطاع غزة، في ظل ما وصفته بتلاعب الاحتلال الإسرائيلي بحركة المعابر وتشديد القيود على دخول المساعدات والبضائع، مستغلًا الانشغال الدولي لمواصلة سياساته بحق القطاع.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الاحتلال يواصل التنصل من البروتوكول الإنساني الذي ينص على إدخال 600 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة، مشيرةً إلى أن إجمالي الشاحنات التي دخلت خلال العام الأول من اتفاق وقف إطلاق النار لم يتجاوز 35% من العدد المتفق عليه.

وأوضحت أن القيود المفروضة خلال الأيام الماضية تهدف إلى استنزاف مخزون الأسواق، التي تعاني أساسًا نقصًا في السلع الأساسية، تمهيدًا للعودة إلى سياسة إدخال المساعدات بكميات محدودة، بالتوازي مع الترويج لروايات مضللة بشأن حجم الإمدادات ونوعيتها، للتغطية على استمرار الحصار وسياسات التجويع.

وحذّرت الجبهة من تزامن هذه الإجراءات مع التضييق على عمل المؤسسات الإغاثية وأزمة التمويل التي تواجهها، مشيرةً إلى أن هذه الأزمة دفعت برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص مساعداته وحرمان نحو نصف مليون شخص من الدعم الغذائي، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد حياة السكان.

ودعت الجبهة المنظمات الدولية والدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تكثيف الضغط من أجل فتح المعابر وضمان التدفق الفوري والكافي والمستدام للمساعدات والبضائع إلى القطاع، وإنهاء تحكّم الاحتلال في وصولها.

كما حمّلت "مجلس السلام" ومجلس الأمن مسؤولية التقاعس عن ضمان تنفيذ البروتوكول الإنساني، منتقدةً ما وصفته باستمرار تبنّي الرواية الإسرائيلية، بدلًا من إلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته.

المصدر / فلسطين أون لاين