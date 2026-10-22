ما بعد السابع من أكتوبر المجيد: هجرة معاكسة تضرب "إسرائيل" ونزيف الكفاءات يهدد مستقبلها

من صدمة السابع من أكتوبر إلى أزمة الثقة والأمان، تتسع ظاهرة مغادرة الصهاينة إلى الخارج، في حين تثير هجرة الأطباء والمهندسين وخبراء التكنولوجيا مخاوف من تداعيات اقتصادية وإستراتيجية بعيدة المدى.

لم يكن السابع من أكتوبر المجيد عام 2023 مجرد حدث أمني استثنائي في تاريخ دولة الاحتلال، بل شكل صدمة هزت صورة الدولة التي طالما قدمت نفسها لمواطنيها بوصفها الملاذ الآمن والقدرة العسكرية القادرة على حمايتهم.

ومع اندلاع الحرب على قطاع غزة واستمرار المواجهات، انتقلت تداعيات ذلك اليوم من الجبهة العسكرية إلى عمق المجتمع الصهيوني، وبرزت أسئلة مقلقة: *هل ما زالت (إسرائيل) مكانا آمنا للحياة؟ وهل يمكن ضمان مستقبل مستقر في وجود الحروب والانقسامات والأزمات الاقتصادية؟*

هذه المخاوف دفعت أعدادا متزايدة من الصهاينة إلى التفكير في المغادرة، في حين اختارت عائلات وشباب وأصحاب اختصاصات عالية الاستقرار في الخارج، بحثا عن الأمان وفرص العمل والحياة المستقرة.

أرقام تكشف عن اتساع الظاهرة

كشفت دراسة لجامعة تل أبيب، استنادا إلى بيانات مكتب الإحصاء المركزي الصهيوني، أن *268,509 إسرائيليين غادروا البلاد خلال الأعوام 2023–2025 لفترات لا تقل عن ثلاثة أشهر متواصلة*، مقارنة بـ183,219 خلال الفترة المماثلة من 2013 إلى 2015. وبلغ عدد المغادرين 86,509 عام 2023، و91,499 عام 2024، و90,922 عام 2025.

هذه الأرقام تكشف عن استمرار الخروج بمستويات مرتفعة. وتقدر الدراسة أن عدد من غادروا عام 2025 مدة سنة أو أكثر قد يتراوح بين 45 و50 ألفا.

ولا يمكن فصل هذه الأرقام عن تداعيات السابع من أكتوبر المجيد والحرب الطويلة، وما رافقها من مخاوف أمنية واستدعاء للاحتياط واضطراب الحياة اليومية.

كما تتداخل معها عوامل أخرى، أبرزها الاستقطاب السياسي وتكاليف المعيشة والقلق بشأن مستقبل البلاد.

الأمان المفقود ونزيف الكفاءات

أعاد السابع من أكتوبر طرح سؤال جوهري داخل المجتمع الصهيوني: هل تستطيع الدولة ضمان أمن مواطنيها؟ فالمخاوف لم تعد مقتصرة على سكان المناطق الحدودية، بل امتدت إلى عائلات تخشى تجدد المواجهات، ومستوطنين يبحثون عن مستقبل أقل اضطرابا، وموظفين يرون في الخارج فرصا مهنية ومعيشية أفضل.

لكن الخطر الأعمق يتمثل في مغادرة الكفاءات التي يعتمد عليها الاقتصاد الصهيوني، خصوصا في قطاعات التكنولوجيا والطب والبحث العلمي.

ووفق سلطة الابتكار الصهيونية، غادر نحو *8,300 عامل في قطاع التكنولوجيا إسرائيل بين أكتوبر 2023 ويوليو 2024 لمدة سنة أو أكثر*، بحسب تقديرات التقرير المنشور عام 2025.

كما سجل أكتوبر 2023 وحده مغادرة 1,207 عاملين في القطاع لفترات طويلة، في قفزة لافتة ارتبطت بأحداث السابع من أكتوبر المجيد.

وفي القطاع الصحي، أظهرت دراسة لجامعة تل أبيب أن نحو *1,369 طبيبًا غادروا (إسرائيل) خلال 2023–2025 لمدة عام على الأقل*، بزيادة بلغت 94% مقارنة بالفترة المماثلة قبل عقد. وتشمل هذه الأرقام تقديرا لعام 2025.

إن مغادرة طبيب متخصص أو مهندس خبير لا تعني فقدان موظف فحسب، بل خسارة سنوات من الخبرة والمعرفة والإنتاج.

واستمرار هذا النزيف قد يضعف الخدمات الصحية والقدرة التكنولوجية والبحث العلمي، فضلًا عن تأثيره في الإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي.

أزمة تتجاوز الأرقام

إن موجة المغادرة من دولة الاحتلال تضع أمامها تحديا استراتيجيا إذا استمرت لسنوات، خصوصا مع استقرار الكفاءات في الخارج وتراجع احتمالات عودتها.

فضربة السابع من أكتوبر لم تكشف عن إخفاقات أمنية فحسب، بل فتحت الباب أمام أزمة ثقة أوسع تتداخل فيها الحرب مع السياسة والاقتصاد ومستقبل الأجيال الجديدة.

وهنا تصبح الهجرة مؤشرا على مدى شعور الصهاينة بالأمان وقدرتهم على تصور مستقبل مستقر داخل فلسطين المحتلة.

*فالدول لا تُقاس قوتها بما تمتلكه من سلاح فقط، بل بقدرتها على حماية مواطنيها والاحتفاظ بعقولها وخبراتها*. وإذا تحولت الهجرة المعاكسة إلى اتجاه مستدام، فقد تصبح خسارة الكفاءات واحدة من أخطر التداعيات بعيدة المدى لمرحلة ما بعد السابع من أكتوبر المجيد.

وفي المقابل، فإن ما كشفته مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر من تصدعات داخلية وأزمات ثقة في كيان الاحتلال، يقابله صمود الشعب الفلسطيني وثباته رغم حرب الإبادة والتجويع والتهجير، وتضحياته التي جسدت تمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية.

وتتجاوز التداعيات حدود المواجهة العسكرية، لتؤكد أن مستقبل المنطقة لن ترسمه القوة وحدها، بل إرادة الشعوب وصمودها، وأن الشعب الفلسطيني، مهما عظمت التضحيات، سيبقى متمسكا بحقه في الحرية وتقرير المصير.