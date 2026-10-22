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روابط وهمية وأكواد مزيفة.. تحذير من استدراج الغزيين باسم الغذاء العالمي

22 أكتوبر 2026 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
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"المجد الأمني" يكشف أسلوبًا لاستدراج المواطنين عبر المحافظ الإلكترونية

حذّر موقع "المجد الأمني" التابع لأمن المقاومة من أساليب استدراج إلكتروني تستهدف المواطنين في قطاع غزة عبر روابط وهمية وأكواد مزيفة تحمل اسم برنامج الأغذية العالمي، بهدف الحصول على معلومات أمنية من خلال الاحتيال المالي.

وأوضح الموقع، بأمن المقاومة، أن الضغط على الروابط أو إدخال البيانات الشخصية فيها قد يؤدي إلى خصم مبالغ مالية من المحافظ الإلكترونية، بما يدفع الضحايا إلى الاتصال بالرقم الذي أرسل الرسائل طلبًا لاستعادة أموالهم.

وأضاف أن المتصل قد ينتحل صفة موظف في برنامج الأغذية العالمي، ويعتذر عن الخصم المزعوم، واعدًا بإعادة المبلغ وإرسال كود بقيمة 1250 شيكلًا، مقابل تقديم معلومات عن الجيران، تحت ذريعة مساعدتهم على استرداد أموالهم.

وفي إحدى الحالات التي أوردها الموقع، طُلب من مواطنة إرسال رسالة فورية عند مشاهدة أحد جيرانها عائدًا إلى منزله، بذريعة أن مندوبًا من البرنامج سيحضر لإعادة المبلغ المخصوم منه.

ودعا "المجد الأمني" المواطنين إلى توخي الحذر من الروابط والأكواد مجهولة المصدر، وعدم إدخال بياناتهم الشخصية أو المالية عبرها، أو مشاركة معلومات عن الآخرين استجابةً لوعود مالية، مع ضرورة التحقق من أي مساعدات أو معاملات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وتعتمد هذه الأساليب على استغلال حاجة المواطنين إلى المساعدات المالية، من خلال إيهامهم بوجود خلل في تحويل الأموال أو خصم مبالغ من محافظهم الإلكترونية، ثم تحويل محاولاتهم لاستعادة أموالهم إلى وسيلة للحصول على معلومات عن محيطهم الاجتماعي.

ويزيد هذا النوع من الاحتيال مخاطر انتهاك الخصوصية واستغلال البيانات الشخصية، ما يستدعي عدم التفاعل مع الرسائل المشبوهة أو مشاركة أي معلومات عن الجيران والآخرين، مهما كانت المبررات المقدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المواطنون #المجد الامني #المحافظ الإلكترونية

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