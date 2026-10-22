"الصحة": 4 شهداء و12 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، وصول 4 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه، و12 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأفادت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,538 شهيدًا، إضافة إلى 5,498 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الشهداء 841 شهيدًا.

وبحسب التقرير، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,498 شهيدًا و175,616 إصابة منذ بداية العدوان.

وتواصل الطواقم الطبية التعامل مع الإصابات والضحايا في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع الصحي في غزة، وسط الاحتياجات المتزايدة للإمدادات الطبية والخدمات العلاجية.

المصدر / فلسطين أون لاين