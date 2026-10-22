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قاسم: تصاعد حرب الإبادة يستدعي حراكًا واسعًا في الخارج

22 أكتوبر 2026 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم

دعا الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الخميس، الفلسطينيين في الخارج إلى تكثيف الحراك الشعبي والضغط لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وإسناد الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد استهداف الأطفال والنساء.

وقال قاسم، في تصريح صحفي، إن تصاعد حرب الإبادة في غزة يستدعي حراكًا واسعًا ومؤثرًا من الفلسطينيين في الخارج، بما يتناسب مع الثقل البشري والفصائلي الذي يمتلكونه وإمكانية توظيفه في دعم القضية الفلسطينية.

وانتقد محدودية الحراك في الخارج مقارنة بحجم الوجود الفلسطيني في العديد من العواصم، مشيرًا إلى انتشار الفصائل الفلسطينية والسفارات الفلسطينية في دول مختلفة.

وطالب قاسم السفارات الفلسطينية وقيادات الفصائل الموجودة في العواصم المختلفة بتفعيل حراك جاد وحقيقي، والضغط على الجهات الفاعلة من أجل وقف حرب الإبادة على قطاع غزة وتعزيز إسناد الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حازم قاسم #الحراك الشعبي #حرب الإبادة

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