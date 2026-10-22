الصحة: مستشفيات غزة أمام خطر توقف المولدات الكهربائية في أي لحظة

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، من خطر التوقف المفاجئ للمولدات الكهربائية في المستشفيات، بسبب النفاد التام لزيوت التشغيل، ما يهدد بتلف محركاتها واحتراقها في أي لحظة.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إن الفرق الهندسية تعمل في ظروف فنية معقدة، وتواصل متابعة المولدات الكهربائية ومحاولة إبقائها قيد التشغيل لضمان استمرار إمداد الأقسام الحيوية في المستشفيات بالكهرباء.

وأوضحت أن الاستنزاف المتواصل للمولدات، وتشغيلها آلاف الساعات دون توفير الزيوت اللازمة أو إجراء الصيانة المطلوبة، أوصلها إلى مرحلة بالغة الخطورة من الناحية الميكانيكية، ما يهدد بخروجها عن الخدمة بصورة مفاجئة.

وأكدت الوزارة أن احتراق محركات المولدات نتيجة غياب زيوت التشغيل سيؤدي إلى فقدان القدرة على تشغيلها بصورة دائمة، حتى في حال توفير الزيوت لاحقًا، الأمر الذي يزيد من خطورة الأزمة على استمرارية عمل المرافق الصحية.

وجددت مناشدتها الجهات المعنية التدخل العاجل والفوري لتوفير الاحتياجات اللازمة وحماية ما تبقى من المولدات من الانهيار الكامل، محذرة من أن استمرار الأزمة يهدد قدرة المستشفيات على تأمين الكهرباء للأقسام الحيوية ومواصلة تقديم الخدمات الطبية.

وتكتسب هذه التحذيرات خطورة مضاعفة في ظل اعتماد المستشفيات على المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية والأجهزة الطبية، بما فيها غرف العمليات والعناية المركزة وأجهزة إنعاش المرضى، إذ إن خروج المولدات عن الخدمة قد يهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية للمرضى والجرحى، ويضع الطواقم الصحية أمام تحديات إضافية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصحي في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين