الحرس الثوري يستهدف 4 سفن في الخليج ويحذر واشنطن

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، استهداف أربع سفن في الجزء الشمالي من الخليج العربي، قال إنها كانت تنقل شحنات نفط من سفينة إلى أخرى، مهددًا بتوسيع نطاق الرد ليشمل القواعد الأمريكية في المنطقة.

وقالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، في بيان، إن النيران لا تزال مشتعلة في السفن المستهدفة، موضحة أن السفن الأربع رُصدت أثناء نقل النفط بين السفن، واستُهدفت بالتزامن بسبب مرورها عبر مسارات وصفتها بأنها "غير مسموح بها".

وفي السياق، نقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن مصدر قوله إن السفن الأربع التي استهدفها الحرس الثوري شمالي الخليج أمريكية أو كانت تنقل شحنات أمريكية.

واتهم الحرس الثوري الولايات المتحدة بتشجيع السفن على عبور ممر بحري مزروع بالألغام، معتبرًا أن ذلك يسهم في زيادة الحوادث البحرية، ومحذرًا واشنطن من أن استمرارها في هذا النهج سيجعل القواعد الأمريكية في المنطقة ضمن نطاق الرد الإيراني.

وكان الحرس الثوري قد أعلن، في وقت سابق، اصطدام ثلاث سفن أخرى بألغام بحرية غرب مضيق هرمز خلال الليل، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وفق ما ورد في التصريحات المنقولة عنه.

وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة بشأن حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا حيويًا لنقل النفط عالميًا.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" حربًا على إيران، وردت طهران بهجمات على "إسرائيلط ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي.

وشنت الولايات المتحدة لاحقًا هجمات على مواقع داخل إيران، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم في منتصف يونيو/حزيران الماضي.

وكانت إيران قد أعلنت، في 12 يوليو/تموز الماضي، إعادة إغلاق مضيق هرمز، عقب استئناف الولايات المتحدة هجماتها في الثامن من الشهر نفسه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات