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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وأجواء شبه صيفية اليوم

22 أكتوبر 2026 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة وأجواء شبه صيفية اليوم "صورة تعبيرية"

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين إلى أربع درجات مئوية، ويسود جو غائم جزئيًا إلى صافٍ ومشمس وشبه صيفي خلال ساعات النهار.

وأوضحت التوقعات أن الجو يكون معتدلًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا في بقية المناطق، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يتحول الجو إلى غائم جزئيًا وبارد نسبيًا في المناطق الجبلية، ومنعش في المناطق السهلية والساحلية، ومعتدل في بقية المناطق، مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الشرقية إلى الشرقية بسرعات خفيفة إلى معتدلة، وبقاء البحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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