اقتحامات تطال عدة محافظات بالضفة واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات وتفتيش منازل، فيما اندلعت مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين التي طالت أراضي المواطنين وأشجار الزيتون جنوب الخليل.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي تقوع جنوب شرق المدينة وحوسان غربها، واعتقلت شابة خلال اقتحام تقوع، كما اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وداهمت عددًا من المنازل واعتقلت شابين، فيما فتشت منازل عدة خلال اقتحام مخيم عايدة شمال المدينة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت فوريك شرق المدينة وعورتا جنوبها، وداهمت منازل في البلدتين، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين مقام «العزير» في قرية عورتا وأداء طقوس تلمودية داخله.

أما في محافظة جنين، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة وداهمت بناية سكنية، كما اقتحمت بلدة رمانة وأطلقت قنابل الغاز والإنارة، وداهمت منزلًا خلال اقتحام بلدة جبع جنوب المحافظة، بالتزامن مع انتشار مستوطنين على الطريق الواصل بين بلدتي جبع وصانور.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال حي أبو كتيلة ومناطق أخرى في المدينة، وداهمت منازل في منطقة دعجان، فيما اعتقلت ثلاثة مواطنين في المحافظة، بينهم سليم زاهر الأطرش، الذي اعتُقل عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خضر مسعف ونجله سليمان أثناء محاولتهما الوصول إلى أراضيهما في منطقة واد ماعين بمسافر يطا لقطف ثمار الزيتون، وفق الناشط أسامة مخامرة.

وأوضح مخامرة أن مستوطنين اقتحموا أراضي العائلة في المنطقة وقطفوا ثمار الزيتون وسرقوها، فيما اقتحم مستوطنون أراضي المواطنين في قرية بيرين شرق الخليل، وسرقوا ثمار الزيتون بعد قطفها، وأتلفوا أشجارًا وكسروا أغصان أخرى.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رافات غرب المدينة وواصلت اقتحامها، بينما أطلقت قنابل الإنارة خلال اقتحام بلدة بلعا شمال طولكرم.

وفي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز، وسط استمرار الاقتحامات والتحركات العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع تصاعد هجمات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون، الذي يشهد اعتداءات تشمل سرقة المحاصيل وتخريب الأشجار ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين