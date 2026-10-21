استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي غربي غزة

استشهد مواطنان، وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم الأربعاء، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مفترق الصناعة غربي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت دراجة كهربائية قرب مفترق الصناعة ما أدى لاستشهاد المواطنين خضر أبو سرية وعلاء أرشي.

وهرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع القصف الإسرائيلي لنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى الشفاء، وسط حالة من الهلع في صفوف الأهالي والمارة في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد المواطن رمضان محمد أبو شحادة، وأصيب آخر بجروح، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة مواصي القرارة شمالي مدينة خان يونس، وفق مصدر طبي.

كما استشهد الطفل عبد الرحمن خليل عوض (10 سنوات)، متأثرًا بجراح أصيب بها قبل يومين، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، وفق المصدر ذاته.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة، استشهد خلالها أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفًا، وخلفت دمارًا واسعًا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وحتى الأربعاء، أسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق عن استشهاد ألف و534 فلسطينيًا وإصابة 5 آلاف و486 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين