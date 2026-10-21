"فلسطينيون": إلغاء جامعة الباسك عقدها مع "CAF" انتصار للعدالة

ثمنت جمعية "فلسطينيون" (Palestina Gara) قرار جامعة إقليم الباسك (EHU) إنهاء تعاونها مع مؤسسة "CAF" وعدم تجديد اتفاقيتها معها، وذلك على خلفية العقد الذي تبرمه الشركة في "إسرائيل"، مؤكدة أن الخطوة تمثل موقفاً مسؤولاً وانتصاراً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، الأربعاء، أن قرار الجامعة يحمل دلالات سياسية وأخلاقية ومؤسسية هامة، تؤكد أن الصروح الأكاديمية ليست مجرد فضاءات للتعليم والبحث العلمي، بل منابر للدفاع عن الكرامة الإنسانية وترجمة مبادئ القانون الدولي إلى مواقف عملية، لافتة إلى أن هذا القرار يشكل نموذجاً يُحتذى به للجامعات الإسبانية والأوروبية.

ودعت "فلسطينيون" كافة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والشركات والهيئات العامة في إقليم الباسك وإسبانيا وأوروبا إلى مراجعة اتفاقياتها وعلاقاتها، وضمان عدم إسهامها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت الجمعية في ختام بيانها على أن المواقف المؤسسية المسؤولة، حين تقترن بالعمل الفعلي، تسهم في تعزيز ثقافة المساءلة وفرض ضغط مدني وأخلاقي لإرغام الاحتلال على احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

المصدر / فلسطين أون لاين