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بالأسماء.. الإفراج عن 9 أسرى من غزة

21 أكتوبر 2026 . الساعة 20:04 بتوقيت القدس
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الإفراج عن أسرى من سجون الاحتلال (أرشيفية)

أُفرج مساء الأربعاء، عن تسعة أسرى فلسطينيين، من سجون الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر "كرم أبو سالم"، إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وضمت قائمة الأسماء التي أعلنتها الوزارة كلاً من:

سامر عبد الكريم مرجان أبو عصر (غزة - 46 عاماً)

أمين مازن أمين شحيبر (غزة - 24 عاماً)

مراد زاهر إسماعيل السلقاوي (دير البلح - 36 عاماً)

حمادة إسماعيل محمد العالول (رفح - 29 عاماً)

وليد جهاد أمين بربخ (خانيونس - 20 عاماً)

نائل تيسير نمر اليازجي (غزة - 44 عاماً)

محمد طلال حسان النجار (جباليا - 30 عاماً)

محمد جمعة صلاح بدوي (غزة - 35 عاماً)

أيمن محمد محمود أيوب (غزة - 46 عاماً)

المصدر / فلسطين أون لاين
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