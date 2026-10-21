ذعر في ائتلاف نتنياهو.. تفاصيل مقترح سموتريتش لإنقاذ أصوات اليمين

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، أن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عرض منصباً وزارياً وهيئتين حكوميتين على عوفر فينتر، زعيم حزب "عمخا يسرائيل"، مقابل انسحابه من انتخابات "الكنيست" المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لتفادي إهدار أصوات معسكر اليمين.

وأفادت "القناة 12" العبرية بأن سموتريتش وجّه مقترحاً رسمياً إلى فينتر يتضمن تنازله عن حقيبة وزارية في وزارة الحرب مخصصة لحزبه "الصهيونية الدينية" لصالح فينتر في الحكومة المقبلة، إلى جانب منحه صلاحيات تأسيس وتولّي رئاسة هيئتين وطنيتين؛ الأولى تُعنى بتنسيق جهود "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، والثانية مخصصة لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم).

وتأتي هذه التحركات قبل أيام قليلة من الاقتراع، وسط مخاوف جارفة داخل الائتلاف الحاكم من تشتت أصوات اليمين، خاصة أن استطلاعات الرأي تؤكد عدم قدرة حزب فينتر على تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25%، فضلاً عن تعزز فرص المعارضة عقب انسحاب بيني غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" من السباق يوم الاثنين الماضي.

وفي رد أولي، رفضت مصادر في حزب "عمخا يسرائيل" العرض، مؤكدة أن الحزب "لم يدخل السباق من أجل الكراسي والمناصب" وأن الجمهور الإسرائيلي "سئم سياسة توزيع المناصب".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أمس الثلاثاء، عن استعانة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بحاخام بارز للضغط على فينتر وإقناعه بالانسحاب لنفس الأسباب.

المصدر / وكالات