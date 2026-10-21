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تأهل الهلال وشباب الزيتون إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الألف شهيد

21 أكتوبر 2026 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
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حجز فريقا الهلال وشباب الزيتون مقعديهما في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الألف شهيد لكرة القدم
غزة/ فلسطين أون لاين:

حجز فريقا الهلال وشباب الزيتون مقعديهما في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس الألف شهيد لكرة القدم، فرع غزة والشمال، بعد فوز الهلال على خدمات جباليا، وتعادل شباب الزيتون مع الوفاق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

وحقق الهلال فوزاً مثيراً على خدمات جباليا بنتيجة (3-2)، في مباراة شهدت تنافساً قوياً بين الفريقين، حيث سجل أهداف الهلال محمد عبيد وإبراهيم الترامسي وعلاء مهنا، فيما أحرز يحيى عابد ويوسف عيسى هدفي خدمات جباليا.

وفي المباراة الثانية، تعادل شباب الزيتون والوفاء إيجابيا بهدف لمثله، وسجل حمزة الأشقر هدف شباب الزيتون، فيما أحرز وجيه عجور هدف الوفاق، ليحسم الفريقان نتيجة اللقاء بالتعادل.

وأدار المباراة طاقم تحكيمي مكون من محمود أبو حصيرة ومحمد الزعانين وآدم حسان.

وتتواصل منافسات البطولة، غداً الخميس، بإقامة مباراتين ضمن ختام دور المجموعات، حيث يلتقي خدمات الشاطئ مع المجمع الإسلامي، فيما يواجه الزيتون فريق الرضوان، في مواجهتين حاسمتين، لتحديد هوية المتأهلين للدور الثاني.

وتنطلق منافسات دور ثمن النهائي يوم السبت القادم، بعد اكتمال هوية المتأهلين، عن جميع المجموعات في الفرعين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الهلال #بطولة الألف شهيد #شباب الزيتون

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