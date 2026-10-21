هدم وملاحقات واعتداءات.. الاحتلال يصعّد عدوانه في الضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم، تصعيدًا ميدانيًا شمل هدم منازل ومنشآت، واقتحام بلدات، وإغلاق طرق وحواجز، إلى جانب اعتداءات للمستوطنين أسفرت عن إصابة طفلين.

وفي محافظة أريحا، هدمت قوات الاحتلال منزلين وأربعة مستودعات للتمور في قرية مرج غزال شمالي المدينة، فيما أغلقت جرافة عسكرية طريقًا في محيط المعسكر عند قبة بلال بن رباح شمالي بيت لحم، وأغلقت قوات الاحتلال شارع قبة راحيل في المدينة.

وفي محافظة رام الله، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي عطارة وعين سينيا شمالي المدينة، وفتشت سيارة إسعاف عند المدخل الغربي لبلدة المغير شمال شرقي رام الله، كما اقتحمت منزلًا على أطراف بلدة ترمسعيا وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، فيما دخلت آليات عسكرية بلدة ميثلون جنوبها.

أما في نابلس، فطاردت قوات الاحتلال مركبة أحد المزارعين وأطلقت النار باتجاهها في بلدة بيتا جنوب المدينة، كما لاحقت مزارعين في البلدة.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أُصيب طفلان جراء رشّ مستوطنين رذاذ الفلفل عليهما خلال هجومهم على منطقة حوارة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، الذي يشمل الاقتحامات والتضييق على حركة الفلسطينيين واستهداف المنازل والأراضي الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين