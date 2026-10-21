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ثغرة أمنية تهدد ملايين المواقع.. وتحديثات قد تسبب تعطل الإنترنت

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ثغرة أمنية تهدد ملايين المواقع.. وتحديثات قد تسبب تعطل الإنترنت

21 أكتوبر 2026 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

كشفت تقارير تقنية عن اكتشاف ثغرة أمنية بالغة الخطورة في لغة البرمجة "PHP" التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير ملايين مواقع الويب حول العالم، ما دفع الجهات المعنية للاستعداد لإصدار تحديثات أمنية عاجلة وسط تحذيرات من اضطرابات قد تطال خدمات الإنترنت خلال الأيام المقبلة.

وأعلن مطورو لغة "PHP" عن إصدار تحديث عاجل، اليوم الأربعاء، لمعالجة ثغرتين أمنيتين حرصت التقارير على منحهما تقييمًا خطيرًا بلغ 9.2 درجات من أصل 10 وفق مقياس الخطورة العالمي (CVSS 4.0)، ناقلين عن وكالة "رويترز" دعوات صريحة للمستخدمين ومطوري المواقع بضرورة تثبيت التحديث فور إتاحته لتفادي أي اختراقات.

ومن المتوقع أن تضطر مواقع إلكترونية عديدة إلى التوقف المؤقت عن العمل خلال الساعات القادمة لتطبيق هذه الإصلاحات التقنية؛ وهو ما قد يلاحظه المستخدمون على شكل ارتفاع طفيف في عدد المواقع التي يتعذر الوصول إليها، في ظل سباق محتدم لتحديث الأنظمة المتأثرة ومعالجة الثغرات قبل تفاقمها.

المصدر / وكالات
#تحديثات #ثغرة أمنية #تعطل الإنترنت #لغات برمجة

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