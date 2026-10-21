فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"اتفاقية بدر".. تحالف دفاعي بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا

منح مالية تصل إلى 2000 دولار.. فتح باب التسجيل لمشروع دعم الشباب في غزة

لجان المقاومة تنعى عضو قيادتها المركزية

التربية والتعليم: 7 أطفال شهداء خلال أقل من أسبوع.. إلى متى صمت العالم؟

الاحتلال يغلق مداخل مادما جنوب نابلس ويجرف أراضي مزروعة بالزيتون

كتلة الصحفي تدعو الإعلام لفضح سياسة التجويع في غزة

الاحتلال يعتقل مرشحا للكونغرس الأميركي في الضفة الغربية

الديمقراطية تدعو إلى قيادة وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال واعتداءات المستوطنين

حرب الكابلات.. كيف تحولت شرايين الإنترنت العالمي إلى هدف استراتيجي؟

مستفيدو الشؤون الاجتماعية بغزة.. مخصصات مقطوعة ومعاناة تتفاقم ومناشدات بلا استجابة

"اتفاقية بدر".. تحالف دفاعي بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا

21 أكتوبر 2026 . الساعة 17:21 بتوقيت القدس
...
اتفاق "بدر" يشجع التعاون في الإنتاج العسكري وتطوير القدرات الدفاعية

وقّعت تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي وتطوير القدرات العسكرية والصناعات الدفاعية، في خطوة تهدف إلى توسيع الشراكة العسكرية والتقنية بين الدول الأربع.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الاتفاق، الذي وُقّع في العاصمة القطرية الدوحة تحت اسم "مذكرة تفاهم بدر"، يستهدف تشجيع التعاون في الإنتاج العسكري، وتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز التدريب العسكري التقني والبحث والتطوير.

وأضافت الوزارة أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الإمكانات الصناعية والعسكرية لكل دولة، بما يعزز التكامل في الصناعات الدفاعية ويسهم في تلبية احتياجات الدول الحليفة والصديقة.

من جانبه، قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون، إن المذكرة تؤسس لتعاون استراتيجي يقوم على الإنتاج والتطوير التكنولوجي المشترك، وتعزيز القدرات المحلية، مؤكدًا أهمية الشراكات التي تتجاوز شراء المعدات الجاهزة إلى بناء الخبرات والبنية التحتية الصناعية.

ويأتي الاتفاق في ظل تنامي التعاون الدفاعي بين أنقرة وشركائها، إذ ترتبط تركيا بعلاقات عسكرية وثيقة مع قطر وباكستان وإندونيسيا، وتسعى إلى توسيع شراكاتها في مجال الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.

المصدر / وكالات
#تركيا #قطر #إندونيسيا #باكستان #اتفاقيات تعاون دفاعي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة