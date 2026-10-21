"اتفاقية بدر".. تحالف دفاعي بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا

وقّعت تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي وتطوير القدرات العسكرية والصناعات الدفاعية، في خطوة تهدف إلى توسيع الشراكة العسكرية والتقنية بين الدول الأربع.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الاتفاق، الذي وُقّع في العاصمة القطرية الدوحة تحت اسم "مذكرة تفاهم بدر"، يستهدف تشجيع التعاون في الإنتاج العسكري، وتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز التدريب العسكري التقني والبحث والتطوير.

وأضافت الوزارة أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الإمكانات الصناعية والعسكرية لكل دولة، بما يعزز التكامل في الصناعات الدفاعية ويسهم في تلبية احتياجات الدول الحليفة والصديقة.

من جانبه، قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق غورغون، إن المذكرة تؤسس لتعاون استراتيجي يقوم على الإنتاج والتطوير التكنولوجي المشترك، وتعزيز القدرات المحلية، مؤكدًا أهمية الشراكات التي تتجاوز شراء المعدات الجاهزة إلى بناء الخبرات والبنية التحتية الصناعية.

ويأتي الاتفاق في ظل تنامي التعاون الدفاعي بين أنقرة وشركائها، إذ ترتبط تركيا بعلاقات عسكرية وثيقة مع قطر وباكستان وإندونيسيا، وتسعى إلى توسيع شراكاتها في مجال الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.

المصدر / وكالات