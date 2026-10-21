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لجان المقاومة تنعى عضو قيادتها المركزية

21 أكتوبر 2026 . الساعة 16:45 بتوقيت القدس
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الشهيد القائد رمضان محمد دياب

نعت لجان المقاومة في فلسطين، القيادي رمضان محمد دياب "أبو شحادة"، عضو القيادة المركزية للجان، الذي استشهد إثر استهداف إسرائيلي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، عن عمر ناهز 63 عامًا.

وقالت اللجان، في بيان نعي، إن الشهيد دياب كان من المؤسسين الأوائل لها، وأحد أبرز قادتها في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه كرّس حياته لخدمة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

واستحضرت مسيرته الحافلة بالعطاء والتضحيات، ورفقته للشهيد المؤسس جمال أبو سمهدانة "أبو عطايا"، ودوره في تأسيس لجان المقاومة وألوية الناصر صلاح الدين في محافظة خانيونس.

واستشهد أبو شحادة إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية، الأربعاء، على منطقة المواصي في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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