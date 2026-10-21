التربية والتعليم: 7 أطفال شهداء خلال أقل من أسبوع.. إلى متى صمت العالم؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، استشهاد الطفل عبدالرحمن عوض، البالغ من العمر 10 أعوام، في مدينة غزة، مشيرة إلى تصاعد استهداف الأطفال والطلبة الفلسطينيين.

وقالت الوزارة إن استشهاد عوض يأتي ضمن سلسلة حوادث قتل طالت 7 أطفال خلال أقل من أسبوع، إلى جانب إصابة عدد آخر، كان آخرها إصابة طالبتين صباح اليوم، أثناء وجودهما في الطابور الصباحي بمدرسة مرادية للبنات شمالي قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن استمرار سقوط الأطفال الفلسطينيين في ظل ما وصفته بالصمت الدولي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، متسائلة عن عدد الأطفال الذين يجب أن يفقدوا حياتهم قبل اتخاذ خطوات فعلية لحمايتهم.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل، واتخاذ إجراءات عملية لوقف استهداف الطلبة والأطفال الفلسطينيين، وتوفير الحماية لهم، محذرة من استمرار سقوط الضحايا في ظل غياب خطوات رادعة.

وشددت على ضرورة ترجمة الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الأطفال إلى إجراءات ملموسة، بما يضمن سلامة الطلبة وحقهم في الحياة والتعليم، ويضع حداً لاستمرار سقوط الضحايا في قطاع غزة.







المصدر / فلسطين أون لاين