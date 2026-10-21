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الاحتلال يغلق مداخل مادما جنوب نابلس ويجرف أراضي مزروعة بالزيتون

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الاحتلال يغلق مداخل مادما جنوب نابلس ويجرف أراضي مزروعة بالزيتون

21 أكتوبر 2026 . الساعة 16:38 بتوقيت القدس
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الاحتلال يغلق مداخل مادما جنوب نابلس ويجرف أراضي مزروعة بالزيتون

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المدخل الشمالي لقرية مادما جنوب نابلس، بالسواتر الترابية، بالتزامن مع تجريف مساحات من الأراضي الزراعية المزروعة بأشجار الزيتون شمال القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعادت إغلاق المدخل الشمالي، بعد أن فتحته أمس الثلاثاء، ما أدى إلى إغلاق جميع مداخل القرية، وتشديد القيود على حركة تنقل المواطنين.

وأضافت المصادر أن جرافة تابعة للاحتلال شرعت في تجريف مساحات من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في المنطقة الشمالية من القرية، وسط مخاوف من تداعيات هذه الإجراءات على المزارعين وأراضيهم.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في بلدات وقرى الضفة الغربية، وما تسببه من صعوبات يومية للسكان، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالأراضي الزراعية ومصادر رزق أصحابها.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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