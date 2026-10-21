الديمقراطية تدعو إلى قيادة وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال واعتداءات المستوطنين

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمد دويكات، إلى الإسراع في تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، ووضع برنامج وطني مقاوم يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويوحد جهوده في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وأوضح دويكات، في تصريح، الأربعاء، أن حجم التحديات والمخاطر التي تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه يستدعي توحيد الصف الوطني وتشكيل قيادة جامعة قادرة على تنظيم إرادة الشعب الفلسطيني وتوجيهها في مختلف أماكن وجوده.

وأكد أن استمرار الانقسام وتشتت الجهود الفلسطينية يضعفان القدرة على مواجهة المشاريع الإسرائيلية–الأمريكية التي تستهدف القضية الفلسطينية وشعبها، مشددًا على أن الوحدة الوطنية تمثل المدخل الأساسي لمواجهة هذه المخاطر.

وأدان استمرار اعتداءات الاحتلال على الأسرى وفي المدن والقرى والمخيمات، مؤكدًا ضرورة تعزيز صمود التجمعات الفلسطينية، ولا سيما في المناطق الريفية التي تتعرض لاعتداءات متواصلة.

ووجه التحية إلى الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، مشيدًا بصمودهم في مواجهة التعذيب والحرمان، كما حيا أمهات وزوجات الأسرى وعائلات الشهداء.

ودعا إلى اعتماد برنامج وطني مقاوم يقوم على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتوحيد مختلف أشكال النضال في مواجهة سياسات الاحتلال والاستيطان، مطالبًا المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها واتخاذ إجراءات فعلية لمحاسبة الاحتلال على الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والأسرى داخل السجون.

وختتم دويكات بالتأكيد على أن مواجهة المرحلة الراهنة تتطلب استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الطاقات الفلسطينية ضمن قيادة وبرنامج وطني جامع قادر على حماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة مشاريع الاحتلال.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: