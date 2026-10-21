الاحتلال يعتقل مرشحا للكونغرس الأميركي في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المرشح الديمقراطي لعضوية الكونغرس الأميركي براد لاندر، إلى جانب عشرات النشطاء والمتضامنين والمزارعين الفلسطينيين، خلال مشاركتهم في قطف الزيتون ببلدة حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هاجمت المزارعين والمتضامنين في منطقة "الحبلة"، القريبة من مستوطنة "بيتار عيليت"، واحتجزت عددا منهم قبل اعتقالهم.

وأوضحت المصادر أن الاعتقالات تأتي في سياق تصاعد استهداف المتضامنين الأجانب الذين يشاركون المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون، في ظل اعتداءات متواصلة تستهدف الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، ما يهدد مصادر رزق المزارعين ويعرقل وصولهم إلى أراضيهم، وسط مطالبات بتوفير الحماية لهم والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات