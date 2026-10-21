"الزراعة بغزة" تتابع احتياجات المزارعين واستقرار الأسعار

نفذت مديرية زراعة غزة جولة ميدانية على عدد من المزارعين في مدينة غزة، لمتابعة واقع الإنتاج الزراعي والوقوف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، إلى جانب رصد توافر الأصناف الزراعية في الأسواق المحلية وانعكاسها على الأسعار.

وقالت المديرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الجولة شملت الاستماع إلى ملاحظات المزارعين بشأن مستلزمات الإنتاج والصعوبات التي تواجه عمليات الزراعة والتسويق، مؤكدة أهمية مساندتهم وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز تدفق المنتجات المحلية إلى الأسواق.

وأضافت أن الجولة تضمنت متابعة توافر المحاصيل والأصناف الأساسية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب رفعها دون مبررات، بما يحقق التوازن بين دعم المزارعين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت مديرية زراعة غزة أن هذه الجولات تأتي ضمن جهودها لتعزيز صمود المزارعين، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي، ودعم الاعتماد على المنتجات المحلية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين في مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين