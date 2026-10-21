ماليزيا تحظر استخدام تطبيق "ويز" الإسرائيلي

حظرت ماليزيا على موظفي الحكومة استخدام تطبيق الملاحة "ويز" التابع لشركة "ألفابت"، بعد أن صرح ​رئيس الوزراء أنور إبراهيم بأن أصول التطبيق في "إسرائيل" أثارت مخاوف أمنية.

وقال أنور إن الحكومة تبحث في الأخطار ‌الأمنية المحتملة الناجمة عن ‌استخدام تطبيق "ويز"، ​الذي ‌وصفه ⁠بأنه "خاضع للقوانين ​الإسرائيلية".

وأضاف في ⁠منشور على "فيسبوك"، بعد أن ترأس اجتماعاً للجنة الوطنية للأمن السيبراني "لا يمكننا التهاون عندما يتعلق الأمر بأمن بيانات الناس وهوياتهم".

ولم يقدم أنور أي تفاصيل عن هذه الأخطار، لكنه أوصى باستخدام تطبيق "⁠توجو"، وهو تطبيق محلي للخرائط ‌طورته هيئة ‌الطرق السريعة الماليزية، كبديل.

وقال كبير ​أمناء الحكومة الماليزية ‌شمس الأزري أبو بكر إن جميع الموظفين المدنيين ممنوعون من الآن فصاعداً من استخدام تطبيق "ويز".

وجاء في ‌الرسالة، أن التوجيه جاء عقب قرار اتخذ ⁠في ⁠الاجتماع الذي ترأسه أنور، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بأثر فوري.

وأكد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء صحة هذه الرسالة.

ويستخدم تطبيق "ويز" الذي تأسس في "إسرائيل"، إشارات الأقمار الاصطناعية والبيانات التي يجمعها السائقون بصورة جماعية لتقديم معلومات عن حركة المرور في الوقت الفعلي. وقد استحوذت شركة "غوعل"، المملوكة ​لشركة "ألفابت"، ​على التطبيق عام 2013 في مقابل نحو مليار دولار.

المصدر / كوالالمبور/ فلسطين أون لاين: