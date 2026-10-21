آيزنكوت: لن أنضم لحكومة مع نتنياهو ولو بالتناوب على رئاستها

أعرب زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي المعارض غادي آيزنكوت، الأربعاء، عن رفضه الانضمام إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، حتى في إطار نظام تناوب على رئاستها.

وقال آيزنكوت لإذاعة "103 أف أم" الإسرائيلية: "أتعهد بشكل قاطع بأنني لن أعمل تحت قيادة نتنياهو، ولا حتى في إطار نظام التناوب، وإذا حدث ذلك فسأستقيل بعد ساعة واحدة".

ويأتي حديث آيزنكوت في ظل تقديرات باحتمال تشكيل حكومة وحدة، حال فشل معسكري نتنياهو والمعارضة اليهودية في الوصول إلى عتبة 61 مقعدا من أصل 120 المطلوبة لتشكيل حكومة.

وتشهد إسرائيل انتخابات عامة الثلاثاء المقبل، فيما تظهر استطلاعات الرأي أن أيا من معسكري نتنياهو وآيزنكوت لن يحصد أغلبية تتيح له تشكيل حكومة.

ووفقا لهذه التقديرات، قد يتناوب نتنياهو وآيزنكوت على رئاسة حكومة تستبعد حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ونظريا، يمكن لأي من المعسكرين تشكيل حكومة في حال تحالف مع أحزاب فلسطينية ستدخل الكنيست، لكنهما يرفضان هذا الاحتمال حتى الآن

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: