منظمة حقوقية تطالب كريستال بالاس بوقف استخدام النسر الحي

طالبت منظمة "بيتا" المدافعة عن حقوق الحيوان نادي كريستال بالاس الإنجليزي بوقف استخدام النسر الحي "فينيكس" في العروض التي تسبق المباريات، محذرة من تعريض الطائر للضغط والخوف داخل الملاعب المكتظة بالجماهير.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المنظمة وجهت رسالة إلى شارون لاسي، الرئيسة التنفيذية للنادي، دعتها فيها إلى إنهاء استخدام النسر في ملعب سيلهرست بارك، وعدم الاستعانة بالحيوانات الحية بوصفها تمائم رياضية مستقبلا.

وقالت المنظمة إن الملاعب المضيئة والصاخبة لا توفر بيئة مناسبة للحيوانات، مشيرة إلى أن وجودها وسط الحشود والأصوات المرتفعة قد يسبب لها الخوف والارتباك، فضلا عن احتمال تعرضها أو الجماهير للخطر.

ويُعرف كريستال بالاس بلقب "النسور" منذ عام 1973، وبدأ استخدام نسر حي خلال أيام المباريات عام 2010. وتولى النسر "كايلا" هذه المهمة لمدة عشر سنوات، قبل نفوقه عام 2020، ليخلفه "فينيكس"، الذي ظهر للمرة الأولى خلال مواجهة وست هام في أغسطس/آب 2024.

وأشارت "بيتا" إلى حوادث تعرضت خلالها حيوانات تُستخدم تمائم حية للإصابة أو النفوق، بما في ذلك اصطدام طيور بالجدران والنوافذ وكرات المباريات، فضلا عن حادثة غرس فيها صقر مخالبه في فروة رأس أحد المشجعين بعد هبوطه عليها.

كما استشهدت المنظمة بحادثة تعود إلى عام 2017، أُدين فيها أحد مشجعي تشارلتون أثلتيك بمحاولة توجيه لكمة إلى النسر "كايلا"، خلال مباراة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية أُقيمت قبل ذلك بعامين.

وقالت كاريس بينيت، المسؤولة عن المشاريع المؤسسية في المنظمة، إن الأندية الرياضية تستطيع الاستعانة بأشخاص لأداء دور التميمة، مشيرة إلى أن كريستال بالاس لديه بالفعل شخصية "بيت النسر" التي يمكنها التفاعل مع الجماهير وإثارة حماسها.

وأضافت أن النسر، الذي يُنظر إليه بوصفه رمزا للحرية، يستحق معاملة أفضل من استخدامه أداة للترفيه عن الجماهير.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات