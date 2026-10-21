"الصحة": 7 شهداء و24 مصابًا خلال 24 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وصول 7 شهداء و24 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأفادت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، بارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,534 شهيدًا، إضافة إلى 5,486 مصابًا، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض 841 شهيدًا.

وبحسب بيانات الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,494 شهيدًا و175,604 مصابين، في ظل استمرار تداعيات الحرب على مختلف مناطق القطاع.

وتواصل المستشفيات في قطاع غزة التعامل مع تداعيات العدوان، وسط احتياجات متزايدة للرعاية الطبية والعلاج، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم في بعض المناطق.

وتُحدّث وزارة الصحة حصيلتها بصورة يومية استنادًا إلى أعداد الشهداء والمصابين الذين يصلون إلى المستشفيات، إضافة إلى حالات الانتشال التي يجري توثيقها.

المصدر / فلسطين أون لاين