طلبة مدارس غزة في مرمى رصاص الاحتلال.. والتعليم يحذر

أُصيبت طالبتان فلسطينيتان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أثناء مشاركتهما في الطابور الصباحي بمدرسة مرادية للبنات، إثر إطلاق آليات الاحتلال النار باتجاه المدرسة ومحيطها، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم العالي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الطالبة سعاد قنديل منصور عبد ربه، من الصف السادس، أُصيبت برصاصة في الفخذ، واستدعت حالتها إدخالها إلى غرفة العمليات، فيما أُصيبت الطالبة آمنة خالد علي خضر، من الصف الرابع، بجروح في البطن.

وأشارت إلى أن الحادثة تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات التي تطال الطلبة والأطفال الفلسطينيين، لافتة إلى ارتقاء ستة شهداء وإصابة آخرين في صفوف الطلبة خلال اليومين الماضيين.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بقلق بالغ الاعتداءات المتكررة على الطلبة والمدارس، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة للتعليم، بعيداً عن الاستهداف والخوف، ومعتبرة أن هذه الاعتداءات تهدد حق الأطفال في الحياة والتعليم، وتفاقم التحديات التي تواجه العملية التعليمية في فلسطين.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والجهات المعنية بحماية الأطفال والتعليم، إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للطلبة والطواقم التعليمية، ووقف الاعتداءات على المدارس ومحيطها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الأطفال الفلسطينيين في الحياة والأمن والتعليم.

وتعيد إصابة الطالبتين تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه الطلبة الفلسطينيين في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وما تخلّفه من آثار جسدية ونفسية على الأطفال، فضلاً عن تهديد انتظام العملية التعليمية.

وتؤكد هذه الحوادث الحاجة إلى تحرك دولي جاد لضمان حماية المدارس والطلبة والطواقم التعليمية، وعدم تعريض المؤسسات التعليمية ومحيطها لمخاطر إطلاق النار والاعتداءات.

المصدر / فلسطين أون لاين