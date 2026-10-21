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التوقيت الشتوي في فلسطين.. الموعد وآلية تغيير الساعة

21 أكتوبر 2026 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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التوقيت الشتوي في فلسطين.. الموعد وآلية تغيير الساعة

تبدأ فلسطين العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2026، فجر السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الثانية صباحا، وفقا للجدول المحدد لمواعيد تغيير التوقيت في فلسطين.

وبحسب الجدول، يُعتمد التوقيت الصيفي في فلسطين عند تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، فجر السبت الأخير من شهر آذار/مارس من كل عام، فيما يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي عند تأخيرها 60 دقيقة، فجر السبت الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر.

ويحدد الجدول مواعيد تغيير التوقيت خلال الأعوام من 2023 إلى 2026، على النحو الآتي:

  • عام 2023: بدأ التوقيت الصيفي في 25 آذار، والشتوي في 28 تشرين الأول.

  • عام 2024: بدأ التوقيت الصيفي في 30 آذار، والشتوي في 26 تشرين الأول.

  • عام 2025: بدأ التوقيت الصيفي في 29 آذار، والشتوي في 25 تشرين الأول.

  • عام 2026: بدأ التوقيت الصيفي في 28 آذار، ويبدأ التوقيت الشتوي في 24 تشرين الأول.

ويترتب على بدء العمل بالتوقيت الشتوي تأخير الساعة 60 دقيقة، بما يعيد ضبط الوقت وفق التوقيت المعتمد خلال فصل الشتاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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