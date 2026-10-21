أمير قطر: مباحثات مثمرة مع ماكرون لتعزيز الشراكة

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى الدوحة، تناولت تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتوسيع التعاون بين البلدين.

وأوضح الشيخ تميم، في منشور عبر منصة "إكس"، أن المباحثات تناولت أيضا تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب أمير قطر عن اعتزازه بالتطور الذي تشهده العلاقات القطرية الفرنسية، مؤكدا حرص البلدين على ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز المصالح المشتركة.

وكان أمير قطر والرئيس الفرنسي عقدا، مساء أمس الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية في قصر لوسيل، بحثا خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

ورحب الشيخ تميم بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق له، معربا عن سروره بزيارة الدولة التي يجريها ماكرون إلى قطر، ومشيرا إلى ما تعكسه من عمق العلاقات ومتانة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، أعرب ماكرون عن شكره لأمير قطر، مؤكدا حرص فرنسا على تطوير علاقات التعاون مع الدوحة، ومشيدا بالشراكة الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعة.

كما أكد الرئيس الفرنسي مواصلة العمل ضمن مبادرة "كوكب واحد" للصناديق السيادية، بهدف دعم الاستثمار في قطاعات المستقبل.



المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات