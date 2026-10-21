ويتكوف في روسيا لبحث تسوية حرب أوكرانيا

وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث سبل تسوية الحرب في أوكرانيا، وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية.

واستقبل مستشار الكرملين للتعاون الاقتصادي الدولي كيريل دميترييف، المبعوث الأميركي في مطار بولكوفو بمدينة سان بطرسبرغ، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

وتأتي زيارة ويتكوف إلى روسيا غداة محادثات أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة النرويجية أوسلو، في إطار الجهود الأميركية الرامية إلى دفع المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن المحادثات التي أجراها ويتكوف مع زيلينسكي كانت "إيجابية"، مشيرا إلى أن المبعوث الأميركي يتوجه إلى روسيا لنقل الأفكار التي نوقشت مع الجانب الأوكراني إلى المسؤولين الروس.

وأضاف روبيو، خلال زيارة إلى الهند، أن المحادثات لم تشهد أمورا مفاجئة، معربا عن أمله في إحراز تقدم خلال اللقاءات مع الجانب الروسي.

من جانبه، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن اللقاء بين بوتين وويتكوف جرى الترتيب له قبل أيام، وإن "تسوية الأزمة الأوكرانية" ستكون محور المباحثات.

وأوضح الكرملين أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن يسافر إلى روسيا للمشاركة في المحادثات، بسبب تعرضه لوعكة صحية، مشيرا إلى عدم إجراء ممثلين روس اتصالات مع زيلينسكي.

وكان مسؤول أميركي قد وصف المحادثات التي أجراها ويتكوف مع الرئيس الأوكراني في أوسلو بأنها "مثمرة وبناءة جدا"، موضحا أن كييف طرحت أفكارا ومقترحات جديدة نوقشت بالتفصيل.

وأضاف المسؤول أن الأطراف أحرزت "تقدما ملموسا" نحو تنسيق التعامل مع روسيا ودفع العملية الدبلوماسية، مشيرا إلى أن لقاء ويتكوف مع بوتين يهدف إلى البناء على نتائج محادثات أوسلو، وتهيئة الظروف أمام محادثات مباشرة ثلاثية تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعي واشنطن وكييف لمعالجة الخلافات بينهما بشأن سبل إنهاء الحرب، في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات