بلدية غزة تحصر 1218 مركبة وهيكلًا تالفًا وتبدأ إزالتها من الشوارع

شرعت بلدية غزة، اليوم الأربعاء، بأعمال إزالة ونقل المركبات والهياكل التالفة من الشوارع، بعد حصر 1218 مركبة وهيكلًا حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في إطار جهودها لتسهيل حركة المواطنين ومركبات الإسعاف والطوارئ، بالتزامن مع مواصلة أعمال فتح الطرق وإزالة الركام وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي في مناطق متفرقة من المدينة.

وقالت البلدية في بيان، إن إدارة التنظيم والتخطيط ستنفذ أعمال إزالة المركبات والهياكل التالفة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات ومجلس الخدمات المشترك، على أن تُنقل إلى الموقع المخصص بجوار مكب أرض أبو جراد المؤقت جنوب مدينة غزة.

وأوضحت أن المركبات والهياكل التي جرى حصرها تتوزع على 30 شارعًا رئيسيًا في مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع، مشيرة إلى وجود مركبات أخرى في الشوارع الفرعية لم تُحصر بعد.

وفي سياق متصل، تواصل طواقم البلدية، بالتعاون مع الشركاء، أعمال فتح الطرق وإزالة الركام في مناطق متفرقة، تشمل الشاطئ، وتل الهوا، والرمال الجنوبي، والرمال، والتفاح، والنصر، والشيخ رضوان.

وفي قطاع المياه، تنفذ دائرة المياه أعمال صيانة لعدد من الخطوط في شارع عون الشوا بجوار الاتصالات الفلسطينية في تل الهوا، وأول شارع كردش مقابل منزل المشهراوي، وجنوب دوار الخور بنحو 700 متر بجوار مسجد أبو حنيفة النعمان، إضافة إلى شارع النديم في حي الزيتون.

أما في قطاع الصرف الصحي، فتشمل أعمال الصيانة والتعزيل شارع الفاروق في حي الزيتون، ومحيط الجمعية الإسلامية في أبراج الفيروز، ومحيط مطعم بالميرا في شارع الوحدة، إلى جانب التعامل مع 60 إشارة لتسليك وتعزيل المناهل، يُتوقع إنجازها خلال اليوم.

وأكدت البلدية أن تنفيذ هذه الأعمال يجري وفق الظروف والإمكانات الميدانية المتاحة، مشيرة إلى أن بعضها قد يستمر عدة أيام بحسب طبيعتها، ما لم تطرأ مستجدات أو حالات طارئة تؤدي إلى توقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين