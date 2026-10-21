"الصحة": نفاد زيوت المولدات يهدد استمرار عمل مستشفيات غزة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من نفاد كميات الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات، مؤكدة أن ذلك يهدد ما تبقى من المولدات العاملة بالانهيار والتهالك الميكانيكي، في ظل ظروف فنية وهندسية معقدة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن نفاد الزيوت سيؤدي إلى تدهور الحالة الميكانيكية للمولدات، التي تعمل في ظروف صعبة، مشيرة إلى أن توقفها سيؤدي إلى انقطاع إمدادات الطاقة عن العديد من الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة داخل المستشفيات.

وأوضحت أن الاحتياج الشهري من الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية يتجاوز 2500 لتر، محذرة من أن "الحلول الإسعافية" التي توفر كميات محدودة من الزيوت لا تتيح وقتًا كافيًا لاستمرار عمل المولدات، والتي تزيد من استهلاكها للزيوت نظرا لساعات العمل الطويلة وحاجتها الطارئة للصيانة .

وطالبت وزارة الصحة جميع الجهات المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها الإنسانية، والتدخل الفوري لضمان إدخال الزيوت وقطع الغيار اللازمة، والحفاظ على استمرار عمل المولدات الكهربائية، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين