الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط وتزايد مخاوف التضخم

تراجع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف حيال التضخم، في حين يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل للبحث عن مؤشرات على مسار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4118.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4136.20 دولار.

وقال باس كويمان الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي.إتش.إف كابيتال “قد يظل المعدن تحت بعض الضغط مع عودة أسعار النفط الخام إلى الصعود، مما يبقي الضغوط التضخمية ويعزز توقعات تشديد السياسة النقدية”.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط المخاوف حيال الإمدادات من الشرق الأوسط، إذ يشعر المتعاملون بالقلق إزاء مخاطر الشحن عبر البحر الأحمر والتهديدات التي تتعرض لها البنية التحتية النفطية في السعودية.

المصدر / وكالات