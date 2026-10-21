شهيدان أحدهما طفل في قصف إسرائيلي على غزة

استشهد طفل ومواطن، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الطفل عبد الرحمن خليل عوض، متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي وقع أول من أمس قرب مفترق الصاروخ شمالي مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع، استشهد رمضان محمد أبو شحادة إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية على منطقة المواصي في بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

كما وأُصيب مواطن، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي شمال قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم جباليا وشمالي بلدة بيت لاهيا.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي وجنوبي مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف شرقي مدينة حمد.

وأمس الثلاثاء، استشهد 7 مواطنين، بينهم طفل وزوجان، وأُصيب آخرون بجراح، بينهم حالات حرجة، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، رغم مرور 376 يوما على بدء سريانه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها عليها في أكثر من مناسبة، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية.

وتثير هذه الخروقات المتواصلة مخاوف من تقويض اتفاق التهدئة، في وقت لا يزال فيه سكان القطاع يواجهون تداعيات الحرب، وسط الدمار الواسع وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين