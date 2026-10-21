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إصابة مواطن بالرصاص وسط تواصل القصف الإسرائيلي على غزة

21 أكتوبر 2026 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
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غارات إسرائيلية سابقة على مدينة غزة (أرشيف)

أُصيب مواطن، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي شمال قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم جباليا وشمالي بلدة بيت لاهيا.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي وجنوبي مدينة خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف شرقي مدينة حمد.

وأمس الثلاثاء، استشهد 7 مواطنين، بينهم طفل وزوجان، وأُصيب آخرون بجراح، بينهم حالات حرجة، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، رغم مرور 376 يوما على بدء سريانه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها عليها في أكثر من مناسبة، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية.

وتثير هذه الخروقات المتواصلة مخاوف من تقويض اتفاق التهدئة، في وقت لا يزال فيه سكان القطاع يواجهون تداعيات الحرب، وسط الدمار الواسع وتفاقم الاحتياجات الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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