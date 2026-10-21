بينهم شابة وأسرى محررون.. الاحتلال يعتقل 23 مواطنًا في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 23 مواطنًا، بينهم شابة وأسرى محررون، خلال اقتحامها مناطق متفرقة في محافظات نابلس وقلقيلية وطولكرم في الضفة الغربية المحتلة، تخللته مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب احتجاز مواطنين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين، عقب اقتحام أحياء عدة من المدينة ومخيم بلاطة شرقًا، وبلدات بيت دجن وبيت فوريك وسالم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في مدينة نابلس ومخيم بلاطة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت مؤيد سليم من منطقة المخفية، وعرابي ذوقان من المساكن الشعبية، والشقيقين إياد ومحمد عادل رياحي من مخيم بلاطة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت دجن، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما احتجزت عددًا من المواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية داخل أحد المنازل الذي حولته إلى ثكنة عسكرية، قبل أن تعتقل الأسيرين المحررين حكمت عبد الجليل وعامر أبو حلوان.

وفي بلدة بيت فوريك، داهمت قوات الاحتلال منازل عدة وفتشتها، واحتجزت عددًا من المواطنين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، واعتقلت الأسير المحرر وسام أحمد مليطات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس، وداهمت منزل الشابة إيّباء صلاح أشريدة وفتشته، قبل اعتقالها.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنًا من قرية إماتين شرق المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرًا، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل خالد وعاصم ومالك وعبد الناصر غانم، وسليم وربحي وعبود وحسين وبكر بري، ومعين عبيد، وحذيفة خولي.

أما في محافظة طولكرم، فاعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدتي علار وعتيل شمال المحافظة، بينهم أسيران محرران.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مؤمن سلطان ملاح، وبراء محمد شديد، والأسير المحرر سمير فارس أبو حفيظة (55 عامًا)، بعد مداهمة منازلهم في بلدة علار، فيما اعتقلت محمد أنور داوود من بلدة عتيل.

المصدر / فلسطين أون لاين