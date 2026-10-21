ليفربول يقلب الطاولة على فياريال بفوز مثير في دوري أبطال أوروبا

حوّل فريق ليفربول الإنكليزي تأخره بهدفين إلى الفوز 4 / 3 على حساب ضيفه فياريال الإسباني مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجّل الجورجي جورج ميكوتادزه هدف تقدّم فياريال في الدقيقة الرابعة، وأضاف المدافع سيرجي كاردونا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 29.

وقلّص الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الفارق، بهدف أول لليفربول في الدقيقة 34، وأدرك الأوروغواياني رونالد أراوخو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأحرز ماك أليستر هدفا ثانيا له والثالث لليفربول، في الدقيقة 65، ثم أضاف الألماني فلوريان فيرتز الهدف الرابع بعد 3 دقائق، قبل أن يقلّص الفارق الكندي تاني أولواسي بالهدف الثالث لفياريال.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان الفرنسي المتصدر وحامل اللقب، أما فياريال فتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.

وصدم ليفربول جماهيره ببداية متواضعة للقاء، منحت فياريال التفوّق على ملعب آنفيلد، واستفاد الفريق الإسباني من هذه الأفضلية، ليسجّل هدّافه ميكوتادزه هدف التقدّم في الدقيقة الرابعة، مستغلا خطأ ساذجا من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي كان يعيد الكرة لحارسه البرازيلي أليسون بيكر، قبل أن يقتنصها مهاجم فياريال ويسجّل التقدّم.

ولم يستفق ليفربول من هذا الهدف المُبكر في شباكه، ورغم محاولات التعويض إلا أن فياريال ظل الأفضل خلال أول نصف ساعة، ليُسجّل هدفا ثانيا من مرتدة سريعة، وانفراد من كاردونا الذي استغل المساحات الكبيرة بين خطوط ليفربول في الدقيقة 29.

لكن فياريال بدأ في التراجع تدريجيا والاستسلام لضغط ليفربول، الذي أسفر عن هدف تقليص الفارق في الدقيقة 36، بتوقيع ماك أليستر من ركنية، نفذها اليوناني تسيميكاس في الدقيقة 36.

ورفض ليفربول أن ينهي الشوط الأول متأخرا في النتيجة، ونجح المدافع أراوخو، لاعب برشلونة السابق، في إدراك التعادل بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع متابعا عرضية ريو نجوموها.

ومع بداية الشوط الثاني مالت الكفة نحو ليفربول، بتفوّق كبير لأصحاب الأرض، أسفر عن هدف ثالث في الدقيقة 65، بتوقيع ماك أليستر الذي سدد كرة قوية من مسافة قريبة بعد عرضية المتوهج نجوموها.

وبعد 3 دقائق فقط، نجح البديل فيرتز، في ترك بصمة هجومية واضحة مع ليفربول بهدف رابع من تسديدة أرضية قوية في الدقيقة 68.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق، سجّل أولواسي هدفا ثالثا لفياريال، بعد عرضية آيوزي بيريز أمام المرمى، لكن الوقت المتبقي لم يشفع للفريق الإسباني في تحقيق التعادل، ليخسر خارج ملعبه 3 / 4.

ومن المقرر أن يحلّ ليفربول ضيفا على فناربخشة التركي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بالجولة الرابعة، أما فياريال، فتنتظره مباراة أصعب على أرضه ضد حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي في اليوم السابق.

المصدر / وكالات