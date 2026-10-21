"الأرصاد": ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئيًا الى باردًا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف الى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئيًا الى صاف حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف الى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر يومي الأربعاء والخميس.

المصدر / فلسطين أون لاين