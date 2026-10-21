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باريس سان جيرمان يواصل تفوقه على برشلونة ويهزمه برباعية في دوري أبطال أوروبا

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باريس سان جيرمان يواصل تفوقه على برشلونة ويهزمه برباعية في دوري أبطال أوروبا

21 أكتوبر 2026 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
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احتفالية لاعبي سان جيرمان بهدف فيتينيا وحسرة لاعبي برشلونة

واصل باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين تفوقه في المواجهات المباشرة على برشلونة في السنوات الأخيرة بالفوز على ضيفه الكتالوني بنتيجة 4 / 2، مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

وتقدّم الفريق الباريسي بهدف ديزيريه دوي في الدقيقة 38، وردّ برشلونة بهدف تشافي إسبارت في الدقيقة 55.

وتقدّم بطل أوروبا مجددا بهدف لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 72، ليردّ بطل إسبانيا بهدف لامين يامال في الدقيقة 79، لكن باريس سان جيرمان حسم المهمة بهدفي فيتينيا وفابيان رويز في الدقيقتين 81 و86.

وبهذه النتيجة يعتلي باريس سان جيرمان قمّة الترتيب برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما تجمّد رصيد برشلونة عند 6 نقاط في المركز الخامس.

وبذلك يواصل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تفوقه على ناديه القديم برشلونة في ثلاث مواجهات خلال آخر أربعة مواسم.

وفي الجولة الرابعة التي ستقام يومي 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني، سيلعب برشلونة على أرضه أمام أستون فيلا الإنكليزي، بينما يحلّ باريس سان جيرمان ضيفا على فياريال الإسباني.

المصدر / وكالات
#برشلونة #دوري أبطال أوروبا #باريس سان جيرمان

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